Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Austria, Karl Nehammer, a publicat pe contul sau de Twitter o poza cu ruble rusești folosita in campania publicitara lansata recent „Crede in Austria”. Fotografia stoc avea scopul de a ilustra politicile anti-inflaționiste ale guvernului de la Viena.

- OVP, partidul cancelarului Karl Nehammer, și-a ilustrat campania „Credeți in Austria” pe X, fostul Twitter, cu o fotografie ruseasca de arhiva care arata ruble - postarea a fost intre timp eliminata.OVP dorește sa sprijine Austria cu masuri anti-austeritate. In acest scop, in noua sa campanie patriotica…

- Primul pacient recuperat in strainatate dupa exploziile de la Crevedia a revenit in tara, in noaptea de marti spre miercuri, din Austria. Este un pompier de 28 de ani din Bucuresti. Alti 11 pacienti raniti in acelasi eveniment sunt inca tratati in strainatate. ”L-am intampinat in aceasta noapte pe tanarul…

- Presa din Rusia relateaza ca Evgheni Prigojin a fost oficial identificat la morga de un comandant din structura paramilitara Wagner, potrivit unui mesaj pe Twitter transmis de Anton Gerashchenko, consilier in Ministerul de Interne al Ucrainei. Principalul element de identificare a fost absența unui…

- Portul ucrainean Reni de pe Dunare, aflat in apropiere de granita cu Romania, a fost bombardat, din nou, noaptea trecuta de rusi. Bombardamentele au avut loc intre orele 02.00 si 04.00. Romanii aflati in zona au filmat atacul rusilor si au publicat imaginile pe Twitter. Several waves of drone attacks…

- UE cere inlocuirea sobelor pe lemne cu cele pe baza de peleți sau de biomasa. Asociația Forestierilor susține insa ca tranziția nu se poate face fara subvenționarea cu bani europeni, așa cum s-a intamplat in alte state ale blocului comunitar, precum Germania, Austria sau Franța. Aproximativ 3,5 milioane…

- Austria este tot impotriva aderarii Romaniei la Schengen. Guvernul Austriei, condus de cancelarul Karl Nehammer, a transmis ziarului TAZ ca iși menține veto-ul fața de aderarea Romaniei și Bulgariei la Schengen, in ciuda unei noi rezoluții votate acum doua saptamani de Parlamentul European. Anunțul…

- Nu mai puțin de 40 de angajati ai misiunii diplomatice ruse la Bucuresti, impreuna cu membrii de familie, au parasit teritoriul Romaniei la bordul unei aeronave civile apartinand unei companii aeriene rusesti. In contextul sanctiunilor impuse tuturor companiilor rusesti la nivel european, aterizarea…