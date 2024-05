Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Europei a adoptat vineri primul tratat international obligatoriu din punct de vedere juridic menit sa asigure respectarea drepturilor omului, a statului de drept si a standardelor juridice privind democratia in utilizarea sistemelor de inteligenta artificiala AI . Consiliul Europei a adoptat…

- Președintele PNL a participat la evenimentul Europa in fiecare localitate, organizat de TNL, cel mai important din seria de conferințe pe care tinerii liberali le-au sustinut in toata țara in ultimele doua luni. Acesta a ales sa ramana in sala, alaturi de

- Grupul german Axel Springer, editorul tabloidului Bild, a anunțat luni ca iși aprofundeaza parteneriatul cu editorul de software Microsoft in domeniul inteligenței artificiale, primind o plata in schimbul punerii la dispoziție de conținut, potrivit AFP.

- Cercetatorii Microsoft au dezvoltat o tehnologie de inteligența artificiala (AI) care va transforma profilul unei fețe și un eșantion de voce intr-un videoclip ultrarealist al unei „fețe care vorbește”, potrivit unui document publicat de gigantul IT in aceasta saptamana, scrie AFP.

- Unitatea va fi condusa de Mustafa Suleyman, cofondatorul Google DeepMind, nascut la Londra, pe care Microsoft l-a angajat luna trecuta. DE CE ESTE IMPORTANT In calitate de sustinator principal al producatorului de ChatGPT OpenAI, Microsoft este lider mondial in tehnologia care se dezvolta rapid. Dar…

- Deputații europeni au adoptat miercuri norme care sa reglementeze sistemele de inteligența artificiala (IA) precum ChatGPT, prima legislație de acest gen din lume, transmite France Presse, potrivit hotnews.ro .

- Pana in 2050, populația varstnica a Europei va crește vertiginos, iar numarul persoanelor in varsta de 80 de ani sau mai mult va depași 48 de milioane. Folosirea inteligenței artificiale și a roboticii devine esențiala pentru a face fața acestor provocari, permițand monitorizarea pacienților de la distanța…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii Bogdan Gruia Ivan a afirmat ca functionarii publici buni nu vor fi inlocuiti de noile tehnologii dupa ce va fi incheiat procesul de digitalizare, dar a mentionat despre cei care nu se vor adapta, ca nu poti moderniza Romania cu cei care nu doresc acest…