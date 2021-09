Stiri pe aceeasi tema

- Gafa de proportii pe pagina de Facebook a publicatiei americane New York Times. Acesta scrie ca papa Francisc a facut, duminica, o vizita de sapte ore in Romania, in timp ce Suveranul Pontif se afla de fapt la Budapesta.

- Papa Francisc a adus un omagiu duminica la Budapesta unei națiuni „atașate radacinilor sale”, dar a cerut și maghiarilor sa fie „deschiși” fața de ceilalți, într-o aluzie voalata la politica antimigranție a premierului suveranist Viktor Orban, scrie AFP.„Sentimentul…

