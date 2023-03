Gabriela Simion, director credite Revolut România: Puterea și feminitatea merg mână în mână Emanciparea femeilor a adus beneficii reale umanitații, iar sa vedem o femeie in funcție de CEO sau in fruntea statelor nu mai pare ceva ieșit din comun in ultimii ani. Cu toate ca filmele care portretizeaza femeia de succes le da o alura masculina, Gabriela Simion, una dintre prezențele feminine de pe scena bancara romaneasca spune ca puterea și feminitatea merg mana in mana. In luna martie, la wall-street.ro sarbatorim lidershipul feminim și ne-am propus sa va aducem in fiecare zi a acestei luni exemple de femei puternice, modele de determinare și curaj pentru toți cei din jurul lor,… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

