Revolut România lansează depozitele de economii Revolut Romania lanseaza depozitele de economii. Contul de economii este primul produs de economisire conceput in intregime de Revolut Bank UAB, iar clienții romani vor putea primi pana la 4,25% dobanda bruta anuala la depozitele in lei deținute la banca digitala, scrie economica.net . Conturile de economii sunt accesibile la orice ora pentru depuneri sau retrageri, iar dobanda se acumuleaza zilnic. Cu ocazia lansarii, Revolut Bank UAB va oferi o dobanda anuala la depozitele in lei pastrate in conturile sale de economii diferențiata in funcție de tipul de plan deținut de client: Standard 2,50%… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alerta alimentara! Compania de retail Lidl a notificat Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor cu privire la retragerea de pe rafturi a unui produs care poate conține bucațele de metal.Biscutii care pot contine bucati de metal si au fost vanduti pot fi returnati in…

- Activele financiare ale romanilor sunt polarizate foarte accentuat, astfel ca 0,4% dintre deponenți (59.500 persoane) cumulau, la finalul trimestrului III al anului 2022, o proporție de 26% (64,6 mld lei) din totalul depozitelor cetațenilor, deținand in medie 1,08 mil lei pe persoana, respectiv echivalentul…

- Exista un mit printre șoferi, unii susținand ca benzina premium s-ar consuma mai repede decat cea standard. Cat adevar este in aceasta afirmație?Benzina premium are o cifra octanica mai mare și este recomandata pentru motoarele performante, dat fiind faptul ca reduce riscul de detonație și permite…

- Creditul fermierului 2024: ROBOR platit de stat și dobanda de maxim 1,95%. Suma maxima și categoriile eligibile. Proiect Creditul fermierului 2024: Fermierii vor putea accesa un credit bancar de pana la 280.000 de euro in cinci ani cu ROBOR platit de stat. Practic, ei vor trebui sa plateasca doar dobanda…

- Din luna martie a anului acesta, mai mulți utilizatori ai cunoscutei platforme Netflix vor pierde accesul la vizionarea filmelor. Vizați de aceasta decizie sunt utilizatorii care acceseaza platforma de pe anumite televizoare din gama Sony. Compania japoneza Sony a transmis ca anumite modele de televizoare…

- Ana Litocenco și Ion Josan au fost numiți de Parlament, pentru un mandat de 5 ani, in funcția de membru al Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar. Doua proiecte de hotarare care prevad acest lucru au fost adoptate de Parlament.

- Ana Litocenco și Ion Josan au fost numiți de Parlament, pentru un mandat de 5 ani, in funcția de membru al Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar. Doua proiecte de hotarire care prevad acest lucru au fost adoptate de Parlament, transmite Noi.md. Ana Litocenco…

- Prețul carburanților in Romania, astazi, 14 decembrie 2023. Motorina inregistreaza o scadere a prețului, in timp ce benzina ramane la același nivel. In ce privește benzina standard, cea mai ieftina costa joi 6,45 lei litrul. Benzina stagneaza la acest pret de marti, 12 decembrie. La restul stațiilor,…