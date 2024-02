Revolut lansează depozite de economii cu dobândă anuală pentru cei 3,5 milioane de clienți din România Revolut Bank a lansat in Romania primul sau produs de economisire cu dobanda, accesibil direct din aplicație, adresat celor peste 3,5 milioane de clienți romani. Conturile de economii, dezvoltate integral de Revolut Bank UAB, ofera o dobanda bruta anuala de pana la 4,25% pentru depozitele in lei. Aceasta dobanda variaza in funcție de planul de cont Revolut al utilizatorului: Standard 2,50% p.a. (per annum), Plus 2,50% p.a., Premium 3% p.a., Metal 3,75% p.a., și Ultra 4,25% p.a.Utilizatorii pot trece la un plan superior prin doar cateva apasari de ecran pentru a obține dobanzi mai mari. Depunerile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

