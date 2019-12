Stiri pe aceeasi tema

- Alocarea a 1,5 % din PIB pentru bugetul Capitalei este un drept al bucurestenilor si nu o pretentie neintemeiata, a afirmat joi primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. La propunerea primarului general, Gabriela Firea, consilierii generali au aprobat, in sedinta de miercuri, proiectul de hotarare…

- "Regiunea Bucuresti - Ilfov este dintre regiunile bogate ale Europei, cred ca e pe locul noua la nivel european. Bugetul administratiilor Bucurestiului este un buget care concureaza cu bugetele multor ministere. Daca cineva risipeste banii publici, nimic nu-i poate da dreptul sa vina sa ceara bani…

- La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, consilierii generali au aprobat, in sedinta de ieri, proiectul de hotarare privind solicitarea catre Guvernul Romaniei de emitere a unei hotarari de alocare a 1.5% din PIB - ul Romaniei pentru bugetul Municipiului Bucuresti. Primarul General, Gabriela…

- Edilul general al Bucurestiului, Gabriela Firea, i-a propus prim-ministrului Ludovic Orban sa candideze pentru un mandat la Primaria Capitalei, dar i-a transmis o replica si ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela, dupa ce acesta a declarat ca traficul in Capitala este "infernal". …

- Ludovic Orban a afirmat, luni, ca rezultatul alegerilor locale vor dovedi faptul ca bucureștenii s-au saturat de Gabriela Firea, un primar care nu face nimic. Reacția vine in contextul acuzațiilor aduse de primarul Capitalei la adresa premierului, potrivit Mediafax.„Bucureștiul are probleme…

- Liderii Alianței USR PLUS, Dacian Cioloș și Dan Barna, s-au intalnit vineri dimineața cu premierul Ludovic Orban pentru a discuta despre prioritațile Guvernului din perioada urmatoare. Potrivit unui comunicat al USR-PLUS, subiectele discutate au fost: reintroducerea alegerilor in doua tururi pentru…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, joi seara, la Romania TV, ca situația RADET a fost rezolvata, dar ca o parte dintre consilierii USR și PNL au vrut sa lase bucureștenii in frig."Am fost surprinsa, saptamana trecuta, ca atat premierul, cat si ministrul energiei, anunțau,…

- "Daca ma intrebati pe mine, dimpotriva, eu cred ca Guvernul, nu acesta neaparat, are mai multe datorii fata de Bucuresti care nu sunt indeplinite. Una dintre ele este cea legata de siguranta cetatenilor. Sa nu uitam ca in urma cu trei saptamani, in Piata Constitutiei, a decedat o persoana din cauza…