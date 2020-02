Gabriela Firea renunţă la vinieta Oxigen. Decizia urmează să fie validată de Consiliul General "Decizia este chiar daca cu sufletul neimpacat, dar cu respect fata de cetateni: Renunt la vinieta antipoluare. Renunt la aceasta vinieta pentru ca trebuie sa ii ascult pe toti bucurestenii", a declarat Gabriela Firea. Principalele declaratii ale primarului Gabriela Firea Concluzia majoritatii: Nu sunt de acord nici cu restrictiile de trafic si nici un acea vinieta Au insumat peste doua milioane de vizualitari, cele mai multe din Bucuresti si Ilfov. Am primit peste 5.000 de mailuri pe adresa [email protected] Am primit 60.000 de comentarii.. 90 la suta se exprimau in defavoarea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

