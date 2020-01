Gabriela Firea, dupa acuzatiile lui Citu: Ma autodenunt, am folosit bugetul Capitalei pentru oameni. Bucurestiul contribuie cu 25% la PIB-ul Romaniei, iar PMB primeste 0,6%

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, o acuza pe Gabriela Firea ca a folosit bugetul Primariei Capitalei in scop electoral, susținand ca majoritatea cheltuielilor sunt pentru personal, iar primarul a indatorat Bucureștiul pentru 20 de ani contractand un imprumut pentru subvențiile la energie termica, deși…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu a afirmat, sambata, ca Primaria București a direcționat la cheltuielile de personal 1,5 miliarde de lei, in 2019, primarul general, Gabriela Firea, imprumutandu-se cu 460 de milioane, pentru o perioada de 20 de ani, pentru subvențiile la energie termica.„Bugetul…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a transmis joi ca Guvernul Ludovic Orban trateaza Bucureștiul 'ca pe ruda straina si demna de blamat', dupa ce in ultimele saptamani edilul a avut mai multe schimburi de replici cu premierul.„Si in 2020, in ciuda vitregiei guvernului, care trateaza Capitala…

- Primaria Capitalei a cerut suma de 677 de milioane de lei de la bugetul statului, iar premierul Ludovic Orban a catalogat asta drept „o neobrazare”.Gabriela Firea, primarul Capitalei, i-a replicat azi, in direct la Antena 3, ca nu citește legislația și de aceea nu știe ca primaria are dreptul sa ceara…

- "Premierul Ludovic Orban este o calamitate in materie de administratie publica. Il provoc la o dezbatere, sa vorbeasca de Bucuresti pentru ca a fost viceprimar, insa e o adevarata calamitate. Licitatia pentru construirea Salii Polivalente s-a organizat in 2014. Nu eu am organizat aceasta licitatie.…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a depus o cerere prin care solicita construirea salii polivalente, aflata in plan de mai multi ani, cu fonduri de la Compania Nationala de Investitii, a afirmat marti premierul Ludovic Orban, care a precizat ca va ''analiza cu maxima atentie'' situatia, avand in…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat joi ca traficul este marea problema pe lista de prioritati a administratiei locale. Ea a explicat ca una din cauzele problemei vine din faptul ca orasul „a fost construit pentru 1 milion de locuitori, iar in prezent sunt 4 milioane”.