Gabriel Tamaș, la 20 de ani de la debutul în prima ligă din România: “Sper să mai joc doi-trei ani” Gabriel Tamaș (38 de ani) a implinit 20 de ani de la primul sau meci in prima liga. Pe vremea cand era legitimat la Dinamo, fundașul a intrat pe teren in minutul 79, al meciului cu Ceahlaul, scor 2-0, in locul lui Dan Alexa. Fundașul a fost integralist, sambata, in meciul cu CS Mioveni, 0-0, in etapa a 7-a a Superligii. “Ma simt bine. Sunt fericit ca mai joc fotbal dupa 20 de ani de la debut. Sa ma ajute picioarele și Dumnezeu și sa mai joc doi-trei ani. Eu sincer sunt mulțumit ca n-am pierdut in aceasta seara. Spun asta ca și aparator. Puteam mai mult și puteam sa abordam altfel meciul. Nu prea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

