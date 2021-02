Stiri pe aceeasi tema

- Cantareții Gabriel Dorobanțu și Jean de la Craiova și actorul Adrian Nartea sunt audiați la DIICOT dupa ce au cazut victima unor fraude informatice. Mai multe persoane sunt suspectate ca au spart conturile bancare și cele de pe rețelele de socializare ale mai multor vedete, folosindu-se de numele acestora…

- Mai multe vedete, intre care Gabriel Dorobanțu, au fost victime ale noii metode de inșelaciune și au ramas fara bani pe carduri. Pagubiții vor ajunge joi la DIICOT pentru audieri.Mai multe persoane banuite de escrocherii au fost și ele audiate și sunt cercetate pentru mai multe ilegalitați, printre…

- Cantareții Gabriel Dorobanțu și Jean de la Craiova și actorul Adrian Nartea sunt audiați la DIICOT dupa ce au cazut victima unor fraude informatice. Mai multe persoane sunt suspectate ca au spart conturile bancare și cele de pe rețelele de socializare ale mai multor vedete, folosindu-se de numele acestora…

- Mai multe vedete, intre care Jean de la Craiova, Gabriel Dorobanțu, actorul din Vlad - Adrian Nartea, una dintre surorile de la Bambi, au fost victime ale noii metode de inșelaciune și au ramas fara bani pe carduri. Pagubiții vor ajunge joi la DIICOT pentru audieri.Mai multe persoane banuite de escrocherii…

- ANAF a operaționalizat luni un instrument de acces și control asupra conturilor bancare și a celor electronice financiare ale tuturor persoanelor și firmelor. “Registrul central electronic pentru conturi bancare și conturi de plați identificate prin IBAN” a fost inființat in contextul legislației europene…

- Conturile bancare ale persoanelor fizice sunt raportate automat, incepand din 11 ianuarie, catre ANAF, in „Registrul Fiscal Electronic pentru conturi bancare si conturi de plati identificate prin IBAN”. Acesta a fost creat in baza OUG 111/2020, aflata acum in dezbatere parlamentara, de unde ar putea…

- O femeie a murit și aproape 50 de persoane au fost evacuate in urma unui incendiu izbucnit in noaptea de vineri spre sambata intr-un bloc din orașul Baia Mare. Incidentul a avut loc intr-un bloc din cartierul Vlad Țepeș, intr-un apartament in care locuia o femeie singura, in varsta de 80 de ani. Victima…

- Un numar de 24 de persoane vor fi audiate la DIICOT Pitesti dupa perchezitii facute, miercuri, la membrii unei grupari specializate in proxenetism. Gruparea era condusa de doi soti din judetul Arges, potrivit news.ro.Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata…