- Ciprian Tatarusanu, meci de cosmar in Supercupa Italiei. A luat doua goluri in doar 21 de minute. Campioana Italiei a fost facuta sah-mat in doar 21 de minute. Cu Tatarusanu titular, Milan a avut un start dezastruos de meci in Supercupa Italiei, in partida cu Inter. A incasat doua goluri in primele…

- Gabi Torje, fotbalistul plecat de la Farul in aceasta iarna, a debutat cu gol la Genclerbirligi, ultima clasata din a doua liga turca. Mijlocașul de 33 de ani a inscris in infrangrea suferita de echipa sa pe terenul lui Altinordu F.K., scor 1-2. La primul meci in tricoul „lanternei roșii” din eșalonul…

- Gabi Torje a fost prezentat la noua sa echipa, acolo unde va incasa un salariu de 20.000 de euro pe luna. Mijlocasul roman va evolua la Genclerbirligi, formatie de pe ultimul loc din Liga a 2-a din Turcia. Gabi Torje si-a reziliat in aceasta iarna contractul cu Farul. Mijlocasul nu a „stat pe bara”…

- Alexandru Maxim a primit o nota pe masura in Gaziantep – Basaksehir 1-1, din etapa a 17-a din campionatul Turciei, dupa ce a marcat la ultima faza a meciului. Alexandru Maxim a marcat in minutul 90+7 al partidei Gaziantep – Basaksehir, cu un sut puternic din fata portii, dupa un atac pornit din degajarea…

- Adrian Paun a marcat un nou gol pentru Hapoel Beer Sheva, dar ulterior a ieșit accidentat, din ultima partida de campionat. Internaționalul roman a ajuns la a doua reușita in tricoul trupei din Israel. Adrian Paun a fost transferat de Hapoel la inceputul sezonului, sub forma de imprumut de la CFR Cluj.…

- Nicolae Stanciu a marcat un gol ireal in China, in meciul dintre Cangzhou și Wuhan Three Towns. Mijlocașul a dus scorul la 2-0 dupa ce oferise un assist la prima reușita a oaspeților. In minutul 45, Stanciu a executat o lovitura libera din unghi și l-a invins pe portarul gazdelor cu o execuție care…

- Florin Tanase a marcat din nou pentru Al-Jazira! Fostul capitan de la FCSB a ajuns la a treia reusita, de la transferul sau in Emirate, din vara trecuta. Florin Tanase a deschis scorul pentru Al- Jazira, in minutul 37, in confruntarea cu Al Nasr, din etapa a 9-a a campionatului din Emiratele Arabe Unite.…

- Marius Sumudica poate deveni antrenorul lui Besiktas. In varsta de 51 de ani, antrenorul roman este pe lista scurta a marelui club din Turcia. Anuntul a fost facut chiar de „Sumi”. Beșiktaș e pe locul cinci in Turcia, cu 19 puncte acumulate, iar conducerea cauta un nou antrenor in locul lui Valerien…