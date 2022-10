Gabi Bagu lanseaza „Picatura de durere” si isi pune bucati din suflet pe muzica

Stiri pe aceeasi tema

- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare.…

- „Disrobed” este single-ul care marcheaza debutul trupei sub un nou nume. Piesa imbina elemente din diferite stiluri ale genului metal, precum alternative sau progressive, și propune publicului un mesaj profund, constituindu-se ca o reflecție a conștiinței omului asupra propriei condiții ce este supusa…

- 2022 este anul remake-urilor, iar trupa 7EVEN intra pe lista artiștilor care calatoresc in timp odata cu lansarea piesei „Șoapte”, ce va fi cu siguranța pe placul tuturor pasionaților de muzica pop dance. Cu versurile scrise de Neguțu Constantin și cu muzica compusa de catre hitmaker-ul Costi, „Șoapte”…

- GUCCI HOV revine cu o noua piesa alaturi de ASPROIU. Piesa se numește TOKYO și imbina influente trap și r&b. Interviu GUCCI HOV Ce te-a facut sa vrei sa te apuci de muzica? GUCCI HOV: Am fost la un prieten acasa ce avea un studio mi-a placut ideea si am vrut sa incerc sa cant. Am facut o piesa ce…

- Andia lanseaza oficial videoclipul piesei „Ce urmeaza”, piesa extrasa de pe albumul de debut al artistei care a fost lansat in primavara acestui an. „Ce urmeaza” este o piesa sensibila de dragoste, care a fost compusa de Alex Pelin, Vlad Lucan și Viky Red, scrisa de Alex Pelin și produsa de Vlad Lucan…

- Doechii și SZA lanseaza mult așteptatul videoclip pentru „Persuasive”. Regizat de Sara Lacombe, colaborarea pregatita pentru club a celor doua puteri feminine de la Top Dawg Entertainment face ca melodia și videoclipul sa se completeze perfect. Piesa este prezenta pe apreciatul EP al lui Doechii – she…

- „Lions” este numele celui mai recent single lansat de Mark Evans, un tanar producator de muzica electronica, care iși dorește sa ofere tot ce are mai bun pentru a putea comunica prin muzica sa cu publicul. Cu versuri in limba engleza, beat-uri EDM și elemente tribale și foarte multa pasiune, „Lions”…

- Armin van Buuren și Maia Wright lanseaza videoclipul oficial al piesei „One More Time” și transmit energie și emoție prin fiecare imagine. Cei doi artiști reușesc, astfel, sa ne transpuna intr-un Univers in care distracția ocupa un loc de cinste. Piesa „One More Time” face parte din albumul „Feel Again,…