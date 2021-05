Gabi Bagu lanseaza “Dominicana”, impreuna cu Matteo Gabi Bagu si Matteo ne aduc exoticul mai aproape in aceste zile in care calatoritul e mai complicat decat obisnuia sa fie. “Dominicana” va fi cu siguranta una din piesele pe care le vom aveam in coloana sonora a acestei veri. Gabi Bagu este cunoscut pentru versiunile originale create dupa o multitudine de piese celebre. A fost confirmat deseori in mediul online și pentru compozițiile proprii, precum “Nu Ești Tu”, care a strans peste 7 milioane de vizualizari pe canalul sau de YouTube, dar și pentru piesele in care a aparut alaturi de alți artiști, precum Matteo și Keed. Pentru cei care vor sa… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

