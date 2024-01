Furtuna Isha lovește puternic Europa: COD ROȘU de ninsori și viscol. Fenomenul ajunge și în România: temperaturi de -18 grade! Iata ce avertizari meteo de vreme rea, emise de meteorologi, sunt valabile luni, 22 ianuarie:Cod roșu de vant, furtuna in Irlanda cu rafale de peste 130 km/hCod roșu de vant in Germania, rafale de peste 120 km/h spre 160 km/h in zona de munteCod roșu de ninsori, lapovița, polei in CehiaCod portocaliu in UK, rafale de peste 90 - 100 km/hCod portocaliu de vant in Olanda, rafale de peste 100 - 110 km/h Spre mijlocul saptamanii viitoare, periferia sistemului de furtuna ajunge și in Romania, spun meteorologii."Duminica dimineața, am avut valori de temperatura minima sub pragul gerului, in partea de… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna Isha loveste Europa. Meteorologii au emis avertizari cod rosu si cod portocaliu de vreme rea si fenomene meteo extreme, in mai multe tari, conform Antena3.ro. Au fost emise avertizari cod rosu de ninsori si vant puternic, in mai multe tari valabile luni, 22 ianuarie: Cod rosu de vant, furtuna…

- Furtuna Isha lovește Europa. Meteorologii au emis avertizari cod roșu și cod portocaliu de vreme rea și fenomene meteo extreme, in mai multe țari.Furtuna Isha a ajuns peste vestul, nord-vestul și centrul Europei, informeaza Antena 3. Avertizari meteo de vreme rea, emise de meteorologi, valabile…

- Furtuna Isha lovește Europa și va ajunge in curand și in Romania. Pana acum, meteorologii au emis avertizari cod roșu și cod portocaliu de vreme rea și fenomene meteo extreme, in mai multe țari. In momentul de fața, Furtuna Isha a ajuns peste vestul, nord-vestul și centrul Europei. Astfel, de luni,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anunțat prognoza meteo pentru urmatoarele zile. “Duminica dimineața am avut valori de temperatura minima sub pragul gerului, in partea de centru, nord, est și sud a țarii, cu cea mai mica valoare la Fagaraș, -18 grade Celsius. Tendința pentru urmatoarele zile…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anunțat prognoza meteo pentru urmatoarele zile."Duminica dimineața am avut valori de temperatura minima sub pragul gerului, in partea de centru, nord, est și sud a țarii, cu cea mai mica valoare la Fagaraș, -18 grade Celsius. Tendința pentru…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anunțat prognoza meteo pentru urmatoarele zile. Valul de ger continua, iar odata cu el, se anunța și un nou val de ninsori in mai multe zone din Romania. Unde va ninge, unde va fi cel mai frig și ce se va intampla cu vremea in urmatoarele zile, Un meteorolog…

- Inundatiile fac prapad in toata Europa. In Marea Britanie, peste o mie de imobile au fost inundate, insa numarul lor ar putea creste. Dupa saptamani de ploi torențiale, situația este critica si in Germania. Țara se pregatește pentru un val de aer polar, cu temperaturi de minus 40 de grade Celsius.

- Vremea extrema face ravagii in Europa. Franta si Germania sunt afectate de inundatii, in timp ce in Peninsula Scandinava temperaturile sunt extrem de scazute. Meteorologii avertizeaza ca luna ianuarie va deveni geroasa in toata Europa, punand la incercare