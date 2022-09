Stiri pe aceeasi tema

- 19 companii din domeniul energiei, in vizorul ANRE Foto: Arhiva/ Alex Lancuzov. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - 19 companii din domeniul energiei sunt în prezent în vizorul autoritații de reglementare pentru manipularea piețelor de energie și gaze naturale. Din 2020 pâna…

- ”Fac un apel, cum am facut si in luna ianuarie, ANRE sa isi faca treaba, sa supravegheze piata si sa controleze piata iar la persoane fizize, poate inclusiv Protectia Consumatorilor sa intre peste furnizorii respectivi si sa verifice aceste lucru”, a spus ministrul Energiei. Despre afirmatia furnizorilor…

- La Bruxelles, se desfașoara Consiliul extraordinar al Energiei. Personal, atat ca membru EPP dar mai ales ca și cetațean, imi doresc ca acest moment sa fie tratat cu masura fixa a seriozitații și solidaritații de care avem cu toții nevoie. Salvarea energetica, daca doriți sa o numim așa, nu are ce…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski a acuzat Rusia, sambata seara, ca duce un razboi energetic impotriva Europei și a vorbit despre nevoia unei unitați mai mari printre statele europene.

- Primaria municipiului Constanta aduce la cunostinta publica, in conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de inchiriere a bunurilor imobile aflate in domeniul…

- O echipa de medici din Targu Mures si Oradea si Kangoo Jumps Romania au lansat, joi seara, studiul „KapooKneeS", unic in lume, referitor la sanatatea genunchiului si recuperarea medicala prin practicarea Kangoo Jumps, in cadrul primei editii a evenimentului „Kangoo Jumps Summer Challenge" de la Targu…

- In plina criza a energiei, USR susține ca a identificat o serie de soluții pentru creșterea capacitații de producție a energiei electrice a Romaniei. Deputatul Adrian Giurgiu, de la USR Mureș, spune ca exista proiecte legislative inițiate de USR, dar și idei prezentate catre actuala coaliție de guvernamant.…

- Economiile de gazele naturale ar putea provoca un consum mondial istoric de carbune. Despre asta anunța Agenția Internaționala a Energiei, care precizeaza ca, in acest an, este posibil sa ne apropiem de recordul de opt miliarde de tone stabilit in 2013.