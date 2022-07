Furnizarea apei, restricționată în mai multe localități din județul Dolj Compania de Apa “Oltenia” (CAO) a restrictionat, incepand de vineri, furnizarea apei potabile catre populatie in mai multe localitati din judetul Dolj. Potrivit reprezentantilor companiei, restrictiile se impun din cauza secetei si a faptului ca a crescut mult consumul de apa al utilizatorilor din localitatile Breasta, Carcea, Simnicu de Sus (satele Albesti, Floresti, Dudovicesti, Jieni, Romanesti, Izvor), noteaza Agerpres. The post Furnizarea apei, restricționata in mai multe localitați din județul Dolj first appeared on Money . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

