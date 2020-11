Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a decis ca examenele pe care elevii din Anglia le dau la 16, respectiv 18 ani, GCSE și A-Level, sa aiba loc cu trei saptamani mai tarziu, pentru a le permite acestora sa recupereze mai mult din materia pierduta anul acesta, dar si pe cea pe care ar putea sa o piarda in perioada incerta care…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat vineri, raspunzand unei intrebari referitoare la relaxarea restrictiilor, ca ar putea fi permise manifestatiile, cu numar limitat de persoane si cu respectarea masurilor sanitare. "Va spun ca m-am gandit sa permitem manifestatiile, in anumite conditii. Sigur, reglementate,…

- Guvernul va acorda un voucher in valoare de 300 lei fiecarui copil care se legimiteaza pentru prima data la un club sportiv. Masura a fost aprobata prin ordonanța de urgența de Executiv, in ședința de joi seara, și urmarește sprijinirea copiilor in practicarea sportului de performanța. Voucherele vor…

- Cresterea numarului persoanelor infectate cu coronavirus a determinat Guvernul italian sa decida, duminica, inchiderea discotecilor in plin sezon turistic. Ordonanta a fost semnata de ministrul italian al Sanatatii si va intra avea efect pana pe 7 septembrie, anunța MEDIAFAX.Numarul persoanelor…

- Guvernul spaniol a interzis fumatul pe strazi si terase pentru a limita raspandirea noului coronavirus. Unii medici sustin ca aceasta masura este necesara, in timp ce altii au rezerve in a confirma acest lucru. Societatea Spaniola de Epidemiologie a avertizat, in iunie, despre riscurile contaminarii…