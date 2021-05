Fulgii de ovăz în alt mod! Un fel de mîncare care va înfrumuseța cea mai tristă dimineață Cu siguranța inca nu ați incercat acest terci din fulgi de ovaz! Se pare ca fulgii de ovaz este un produs foarte universal: puteți face din ei nu numai terci obișnuit, ci și bastonașe delicioase pentru o gustare rapida și chiar o checuri. Aș dori sa atrag o atenție deosebita la ultimul fel de mincare. Un chec pufos din ovaz va va diversifica micul dejun. In el puteți adauga orice boabe conge Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

