- Marele eveniment spiritual al Nasterii Domnului va putea fi sarbatorit de catre iubitorii genului liric din zona noastra in mod tradițional. Anume, urmarind spectacolele special oferite de Opera Brașov, care a planificat in Sala Mare a Teatrului „Sica Alexandrescu” din municipiul de la poalele Tampei…

- Din luna decembrie, Opera Brașov și Teatrul Sica Alexandrescu au manageri interimari. Opera Brașov are, din data de 2 decembrie 2019, manager interimar. Persoana desemnata pentru a ocupa aceasta funcție este Marilena Aldea, pana la momentul numirii, șef Serviciu Resurse Umane – Relații Publice in cadrul…

- Joi, 5 decembrie, copiii sunt invitați in Piața Sfatului, pentru a participa la un eveniment care le este dedicat exclusiv, in cadrul programului „Brașov – Oraș din poveste“. O parada a papușilor-gigant, prezentata de Teatrul „Colibri“ din Craiova, va fi cu siguranța punctul principal de atracție al…

- Tenorul Norbert Nagy, impreuna cu Orchestra Simfonica Satu Mare și Rotary Club Satu Mare, va invita la a cincea ediție a Concertului Caritabil de Craciun, care va avea loc pe scena Teatrului de Nord din Satu Mare. A devenit deja o tradiție ca Tenorul Norbert Nagy, in preajma sarbatorilor de Craciun,…

- Lansat de indragitul film-cult “Liceenii”, in care a jucat alaturi de regretata Tamara Buciuceanu Botez, Ștefan Banica a implinit ieri 52 de ani. Liceanul la care visau puștoaicele in anii ʼ80 are azi 3 copii din trei relații, a bifat 3 casnicii și a jucat in peste 30 de filme și piese de teatru. Foarte…

- Iubitorii muzicii bune sunt asteptati, miercuri, 9 octombrie 2019, de la ora 17.00, la Muzeul Casa Muresenilor, la „Recitalul de la ora 5”. Evenimentul muzical va fi sustinut de artistii Operei Brasov: Madalina Bourceanu – soprana, Corina Klein – soprana, Valentina Margaras –soprana, Liviu…

- Dezbatere in ședința de plen: Sala Mare a Teatrului Dramatic din Brasov, de inchiriat pentru 1.000 lei pe ora. Pentru sala de spectacole a Operei Brasov, pretul este mai mic: 400 lei pe ora! Consilierii locali brasoveni vor dezbate in sedinta de plen de maine un proiect de hotarare privind…