- Șapte oameni au fost arestati in ancheta legata de fuga misterioasa a fostului sef Renault-Nissan, Carlos Ghosn. Arestatii sunt de la o companie aeriana privata din Turcia, care l-a transportat din Japonia la Istanbul, apoi, mai departe, in Liban.

- Financial Times: Interpolul a cerut Libanului sa-l aresteze pe Carlos Ghosn. Fostul președinte Nissan a declarat ca familia sa nu a avut niciun rol în organizarea fugii sale din Japonia ● UE trebuie sa învețe limbajul puterii (editorial) ● Les Echos: Carles Ghosn: povestea unei evadari incredibile…

- Autoritatile turce au arestat joi mai multe persoane suspectate ca l-au ajutat pe fostul director al Renault-Nissan, Carlos Ghosn, sa ajunga in Liban din Istanbul, dupa fuga sa din Japonia unde il astepta un proces, relateaza Agerpres. Ghosn, care a devenit cel mai celebru evadat din Japonia, este judecat…

- Ghosn a fost primit calduros de catre presedintele Aoun, dupa ce a zburat la Beirut via Istanbul, iar acum este binedispus si combativ, simtindu-se in siguranta, conform surselor citate. In timpul intalnirii cu presedintele, Ghosn i-a multumit lui Aoun pentru sprijinul acordat lui si sotiei sale…

- Fostul director al companiei Nissan, Carlos Ghosn, a fugit din Japonia in Liban ajutat de o rețea de asociați dupa mai multe saptamani de planificare. Asociații lui Ghosn au vrut sa-l duca pe fostul șef al Nissan și Renault intr-o țara cu un sistem judiciar "mai prietenos", relateaza WSJ, potrivit…

- Carlos Ghosn a fugit luni seara din Japonia, unde se afla in asteptarea procesului sau pentru coruptie. Fostul director al aliantei auto Renault-Nissan-Mitsubishi Motors a ajuns la Beirut, in Liban, țara natala a parinților sai, informeaza RFI. El fusese eliberat pe cauțiune, in aprilie 2019, dar cu…

