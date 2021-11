Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Brașov au pus in dezbatere publica un proiect conform caruia, in 2022, oficierea cununiei civile in gradinile publice, parcuri sau muzee ar putea costa 1.000 de lei. Este pentru prima oara cand brașovenii pot veni cu propuneri pe acest subiect. Mirii care vor cununia civila in parcuri,…

- Cand toata țara era cu ochii pe cine va caștiga șefia PNL, bordul administrativ de la Romsilva a luat o hotarare surprinzatoare care miroase de departe a dedicație. De la RNP pentru SPP… printr-o convenție cu titlu oneros In saptamana alegerii liderului PNL, cei șapte membrii ai Consiliului de Administrație…

- Polițiștii de frontiera din Republica Moldova au confiscat in urma unui control de rutina o vioara Stradivarius, estimata la aproximativ doua milioane de euro. Este vorba despre artista de talie internaționala Alexandra Conunova, care avea acte de proveniența ale viorii, dar nu declarase instrumentul.…

- O barca s-a rasturnat in mare, in judetul Constanta. O persoana este in pericol de inec. Autoritatile intervin cu mai multe echipaje. O barca de mici dimensiuni s-a rasturnat in mare, la intrarea in statiunea Mamaia, in apropierea Hotelului Parc. Autoritatile intervin cu mai multe echipaje si a fost…

- Apple detine CarPlay, interfata folosita pentru controlarea elementelor din cadrul centrului de infotainment din masini, precum muzica si navigatia, solutie care s-a bucurat de un mare succes, ca urmare a suportului avut din partea constructorilor auto. Insa, Apple vrea sa mearga mai departe si sa le…

- Un atac armat are loc miercuri intr-un liceu din Arlington, Dallas. Conform presei locale, cel puțin trei persoane au fost ranite. Deocamdata nu se cunosc date despre atacatori și nici numarul total al victimelor. Conform FoxNews, poliția din Arlington a confirmat ca se afla la liceul Timberview, unde…

- Noul director al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Sibiu, Daniel Chelcea, a declarat luni, potrivit Agerpres, ca in momentul de fata, daca ar extinde capacitatea Sectiei de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) pentru pacientii cu COVID-19, ar risca sa aiba loc un incendiu ca la Constanta,…

- Studiourile Disney și Marvel cu producția „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” a avut incasari de 71,4 milioane de dolari in acest weekend, acesta fiind al doilea cel mai bun box-office pentru un film lansat in timpul pandemiei, scrie CNN. Titlul pentru cele mai mari incasari din week-end-ul…