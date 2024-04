Fostul primar al municipiului Giurgiu, traseistul politic Nicolae Barbu, vrea acum un al treilea mandat, dar a uitat ca a „ciuruit” bugetul local prin investiții aberante, iar una dintre acestea este barajul de la podul Bizetz. Nicolae Barbu, fost primar al municipiului Giurgiu in perioada 2012-2020, a „tocat” mulți bani publici prin investiții care, ulterior, […] The post Fostul edil al Giurgiului, Nicolae Barbu, a blocat un proiect european al ANIF de 60.000.000 de euro appeared first on Puterea.ro .