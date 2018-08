Fructele şi legumele sunt risipite într-o cantitate ''şocantă'' în Europa (studiu) Mai mult de o treime din fructele si legumele cultivate in ferme nu ajung niciodata pe rafturile magazinelor, deoarece sunt deformate sau nu au dimensiunea potrivita, releva un studiu realizat de cercetatori de la Universitatea din Edinburgh, citat duminica de agentia britanica de presa Press Association.



Acest studiu universitar a estimat ca peste 50 de milioane de tone de produse proaspete cultivate in Europa sunt aruncate in fiecare an, in principal pentru ca nu respecta standardele supermarketurilor si ale consumatorilor cu privire la modul in care ar trebui sa arate.



… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Amestecarea bauturilor energizante cu alcoolul poate inrautati efectele negative ale consumului compulsiv de bauturi alcoolice, conform unui studiu recent. O echipa de oameni de stiinta a ajuns la concluzia ca aceasta combinatie poate diminua capacitatea de comunicare sociala si abilitatea de a resimti…

- Cercetatorii au ajuns la concluzia ca temperaturile medii inregistrate pe tot globul la suprafata pamantului si a apei ar putea fi anormal de ridicate intre anii 2018 si 2022, informeaza marti Press Association si AFP. Cel mai important factor care sta la baza acestei estimari este inmultirea…

- In competițiile europene intercluburi, Universitatea a debutat in ediția 1970/1971. In episodul I (GdS/1 august) am prezentat participarea alb-albaștrilor in primele patru ediții, iar mai jos puteți lectura evoluția in urmatoarele patru. 5. Ediția 1977/1978, Cupa Cupelor – Dinamo Moscova, ...

- Structura creierului fiecarui individ este unica, la fel cum fiecare persoana are o amprenta digitala diferita de a celorlalti, este concluzia unui studiu preluat joi de Press Association. In urma analizei anatomiei creierului a 200 de indivizi, echipa de psihologi de la Universitatea din Zurich care…

- Mai multe lanturi de supermarketuri de la noi anunta clientii sa aduca inapoi fructele si legumele congelate, de teama unei bacterii care a omorat noua oameni in Europa. Sunt vizate... The post Marile magazine din Romania roaga clientii sa aduca inapoi fructele și legumele congelate appeared first on…

- Romania a fost notificata oficial ca ar putea fi afectata de produsele contaminate cu bacteria care a ucis deja noua persoane in Europa. Mai multe lanturi de magazine au decis retragerea si rechemarea unor produse congelate cum ar fi capsuni, mazare, fasole, porumb, spanac, amestecuri mexicane pentru…

- Preturile de consum in luna iunie 2018 comparativ cu luna iunie 2017 au crescut cu 5,4%, au anunțat miercuri dimineața reprezentanții Institutului Național de Statistica, ceea ce inseamna o stagnare (in mai fusese tot 5.4%) in termeni reali, punand corifeii din CA al BNR la o analiza dificila daca sa…

- De teama unei bacterii care a omorat noua oameni in Europa, mai multe lanturi de supermarketuri de la noi anunta clientii sa aduca inapoi capșunile congelate, vișinele, mazarea, fasolea si amestecul mexican de legume cumparate, scrie digi24.ro.