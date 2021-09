Stiri pe aceeasi tema

- Dominic Fritz, primarul USR PLUS al orașului Timișoara, ii acuza pe consilierii liberali ca blocheaza activitatea companiei care asigura termoficarea urbana, noteaza mediafax. Potrivit lui Dominic Fritz, consilierii locali ai PNL au lipsit de la ședința Consiliului de Administrație al societații…

- Cum platește Primaria Timișoara amenda pentru lipsa certificatelor verzi de la Colterm? Deocamdata edilul șef nu are o soluție, dar are ceva speranțe ca ”vom vedea ce se va intampla la acest proces. Amenda exista, e imensa, de 107 milioane, dar primarul Dominic Fritz nu vorbește despre plata ei. In…

- Liderul alesilor PSD din Consiliul Local Timisoara (CLT), Radu Toanca, a anuntat, marti, ca va cere ca primarul Dominic Fritz si functionarii care au initiat noua organigrama a Primariei Municipiului Timisoara sa plateasca, in solidar cu institutia, din buzunarul propriu, despagubirile salariale…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și conducerea E.On Energie Romania au ajuns la un acord de reeșalonare pe o perioada de 30 de luni a unor datorii ale Colterm de 51,5 milioane de lei și garantate in trecut de municipalitate și pentru care risca sa fie executata silit. Municipalitatea a fost somata…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a semnat ordinul de incepere a lucrarilor pentru proiectul „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica și Balneologie Timișoara din cadrul ... The post Clinica de Balneofizioterapie…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, ca și predecesorul sau, Nicolae Robu, evita sa raspunda la intrebarile incomode. Va reamintim ca, ieri, PRESSALERT.ro a dezvaluit faptul ca, in 28 iunie, consiliul de administrație de la Colterm SA a votat o hotarare prin care societatea de termoficare renunța la…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, candideaza, duminica, pentru functia de presedinte al USR PLUS Timis, fiind singurul candidat, dupa ce Raul Olajos, fost presedinte al PLUS, s-a retras. The post Dominic Fritz candideaza, de unul singur, pentru funcția de președinte al USR PLUS Timiș, dupa ce Raul…