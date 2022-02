Frigul provoaca alergii! Mai ales în randul celor tineri. Cum iti dai seama ca ești alergic la temperaturi scăzute Ii afecteaza in mod special pe tinerii cu varste cuprinse intre 18 și 35 de ani, care locuiesc in zone cu climat rece, insa ii poate afecta și pe copii și pe varstnici.Primele cele mai comune simptome de alergie la frig se numara inroșirea și mancarimile pielii expuse la frig, bașicile – care sunt principalele simptome. Pot exista și alte manifestari, in funcție de fiecare individ in parte.Simptomele alergiei la frigInrosirea pielii, formarea de basici sau eczeme pe portiunea expusa la frig si mancarimi (simptome specifice urticariei)Inrautatirea simptomelor de alergie pe masura ce temperatura… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

