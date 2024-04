Ciuperca unghiei, o infecție aparent banală, care se poate finaliza cu o intervenție chirurgicală! Ciuperca unghiei este foarte frecventa, pare banala, dar netratata corect se poate finaliza cu o intervenție chirurgicala. Atenție, tratamentul este o provocare, deoarece este de durata și presupune rabdare și consecvența. Ciuperca unghiei sau micoza afecteaza unghiile mainii, dar mai ales ale piciorului. Aceasta este mai frecventa la unghia de la degetul mare. Medicii dermatologi vorbesc in acest caz despre onicomicoza (onyx – unghie și mykes – ciuperca), termenul medical pentru ciuperca unghiilor. Simptomele care pot sa indice o micoza sunt: unghia se desprinde, devine galbena (galben-albicios),… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

