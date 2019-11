Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Contra nu mai este selecționerul echipei naționale de fotbal a Romaniei, iar aceasta informație a fost anunțata oficial și de Federația Romana de Fotbal printr-un comunicat postat pe site-ul frf.ro.

- Federatia Romana de Fotbal a confirmat despartirea de selectionerul echipei nationale a Romaniei, Cosmin Contra, care a condus reprezentativa in 24 de partide, insa a ratat calificarea directa la EURO 20...

- Dupa infrangerea dezastruoasa de luni, de la Madrid, 0-5, cu Spania, in preliminariile Campionatului European de fotbal 2020, selecționer Cosmin Contra a anunțat ca-și da demisia. La trei zile dupa aceasta declarație, Federația Romana de Fotbal a certificat desparțirea de selecționerul de 43 de ani.…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat ca selectionerul Cosmin Contra are sub comanda, incepand de luni seara, lotul complet pentru ultimele doua confruntari din Grupa F a preliminariilor EURO 2020, cu Suedia (15 noiembrie, ora 21.45, Arena Nationala din Bucuresti) si cu Spania (18 noiembrie, ora 21.45,…

- Gica Hagi e dorit inapoi la echipa naționala. Romania are șanse mici la calificarea la EURO 2020, fiind pe locul 3 in grupa, iar Federația Romana de Fotbal ar fi inceput deja sa-i caute un inlocuitor selecționerului Cosmin Contra. Potrivit jurnalistului Decebal Radulescu, FRF a luat deja legatura cu…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat, sambata, ca naționala condusa de Cosmin Contra va fi susținuta de peste 200 de suporteri la meciul din Insulele Feroe, care va incepe la ora 19:00, in grupa F din preliminariile EURO 2020, potrivit Mediafax.Dintre cei 200 de fani, cei mai mulți sunt stabiliți…

- Formația clujeana a pierdut cu 3-2 pe teren, însa în urma unei hotarâri luate de Federația Româna de Fotbal victoria a revenit formației clujene. Momentan, Federația Româna de Fotbal nu a facut un anunțt oficial, dar scorul partidei a fost modificat deja în clasament…

- Bogdan Lobont (41 de ani) a revenit in staff-ul echipei nationale. Federatia Romana de Fotbal a anuntat, duminica, faptul ca fostul portar va ocupa postul de antrenor secund in staff-ul lui Cosmin Contra.„Mutare importanta in staff-ul echipei nationale! Dupa aventura de la Universitatea Cluj,…