Federația Romana de Fotbal s-a decis, in sfarșit cu privire la inlocuitorul lui Adrian Mutu, pe banca tehnica a naționalei de tineret, dupa ce “Briliantul” a ales sa antreneze echipa FC U Craiova 1948. Florin Bratu este noul selecționer al Romaniei U21. Fostul atacant a semnat un contract valabil 2 ani și are ca obiectiv calificarea la Jocurile Olimpice din 2024. Florin Bratu are 14 selecții in echipa naționala pentru care a marcat de doua ori. In cariera de fotbalist a evoluat la cluburi precum Rapid București, Galatasaray, Nantes, Dinamo București, Valenciennes sau Litex Lovech. A cucerit 4…