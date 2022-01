Stiri pe aceeasi tema

- ”Free Now, lider european de servicii multimodale de mobilitate, a obtinut cu succes prelungirea avizului tehnic ca operator al platformei digitale de transport alternativ pentru inca 2 ani, dupa analiza dosarului de licenta desfasurata de Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei. Platforma de multi-mobilitate…

- Pensii private pilonul II: Zeci de mii de pensionari romani nu și-au retras banii. Ce transmite ASF Pensii private pilonul II: Zeci de mii de pensionari romani nu și-au retras banii. Ce transmite ASF Autoritatea de Supraveghere Financiara a facut publica o analiza din care reiese ca un numar impresionant…

- Dosarul „Microsoft 3” este din nou in actualitate. Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus, luni, achitarea inculpatilor. Este vorba despre fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu, fostul jucator de tenis Dinu Pescariu, omul de afaceri Claudiu Florica si Calin Tatomir – fost director general…

- Numarul atacurilor cibernetice blocate, intr-o singura companie, a ajuns la 200.000 in ultimele 12 luni, in crestere cu 35% fata de perioada anterioara, releva datele sintetizate de Arctic Stream, furnizor de servicii de securitate tehnologica. Analiza arata ca unul dintre noile tipuri de…

- Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) a adaugat zece noi tipuri de plati in platforma Ghiseul.ro, in trimestrul al treilea al acestui an, inroland prima universitate (Academia de Studii Economice), prima biblioteca (Biblioteca Centrala Universitara "Carol I" Bucuresti) si primul furnizor de…

- Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) a adaugat zece noi tipuri de plati in platforma Ghiseul.ro, in trimestrul al treilea al acestui an, inroland prima universitate (Academia de Studii Economice), prima biblioteca (Biblioteca Centrala Universitara "Carol I" Bucuresti) si primul furnizor…

- Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) a adaugat, in trimestrul al treilea al acestui an, zece noi tipuri de plati in platforma Ghiseul.ro, inroland prima universitate (Academia de Studii Economice), prima biblioteca (Biblioteca Centrala Universitara „Carol I" Bucuresti) si primul furnizor…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a finalizat etapa a doua a implementarii portalului de autorizari, un instrument online care faciliteaza procesul de autorizare pe piața financiara non-bancara. Astfel, persoanele și entitațile care vor sa depuna un dosar in vederea autorizarii nu mai…