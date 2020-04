Stiri pe aceeasi tema

- O frauda complexa cu vânzari de masti, implicând direct sau indirect cinci tari europene, a fost dejucata de Interpol, doi suspecti fiind retinuti deja în Olanda, iar altii le-ar putea urma, a anuntat marti institutia de cooperare politineasca internationala cu sediul la…

- Cazul a aparut cand la mijlocul lunii martie autoritatile sanitare germane au facut o comanda de masti pentru 15 milioane de euro la doua societati din Zurich si Hamburg, dar, intrucat era problematica obtinerea lor rapida din cauza deficitului de masti pe piata generat de criza coronavirusului, ele…

- Lansarea europeana si în India din ultima luna a ajutat noul serviciu de streaming al Disney sa atinga pragul de 50 milioane de abonati.Disney+ anunta ca are acum 50 milioane de abonati, dupa ce a fost lansat în India în urma cu mai putin de o saptamâna si partial în…

- Ziarul Unirea Planul european pentru reactivare economica a EȘUAT, dupa ce cateva state au REFUZAT sa imparta costurile crizei sanitare Dupa ce Italia și Spania, cele mai afectate țari din Europa din cauza epidemiei, au cerut masuri mai clare privind planul european pentru reactivare economica, care…

- Serviciul de streaming Disney + a fost lansat in unele tari din Europa, desi la calitate mai proasta, pentru ca milioanele de utilizatori aflati in carantina sau autoizolare sa nu suprasolicite retelele de internet, scrie Mediafax.Lansat initial in SUA si Canada, Disney + este disponibil acum…