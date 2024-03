Stiri pe aceeasi tema

- Fratii Tate au fost retinuti, pentru 24 de ore, in noaptea de luni spre marti, dupa ce politistii romani au pus in aplicare doua mandate europene de arestare emise de catre autoritatile judiciare din Marea Britanie, potrivit unor surse judiciare.La data de 11 martie, in jurul orei 23,15, politistii…

- Cererea lui Andrew Tate și a fratelui sau, Tristan, de a-și vizita mama in Marea Britanie, dupa ce aceasta a suferit un atac de cord, a fost respinsa de o instanța din Romania. Andrew Tate a scris pe X: "Statul roman a decis ca trebuie sa fie singura de Craciun, daca mai este in viața".