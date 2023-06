Stiri pe aceeasi tema

- Milionarii britanici vor ajunge in fața magistraților Tribunalului București sub acuzațiile de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, viol și instigare la violența. Procurorii DIICOT cer si confiscarea averii celor doi, intre care 15 terenuri și cladiri din Ilfov, Prahova…

- Procurorii DIICOT au dispus trimiterea in judecata a patru persoane, doua persoane cu dubla cetatenie, britanica si americana, si doi cetateni romani, intr-un dosar in care sunt acuzate, printre altele, de trafic de persoane si alterarea integritatii datelor informatice.

- Procurorii DIICOT au dispus trimiterea in judecata a patru persoane, intr-un dosar in care sunt acuzate, printre altele, de trafic de persoane si alterarea integritatii datelor informatice. Ar fi vorba despre fratii Andrew si Tristan Tate. Ce acuzatii li se aduc fratilor Tate? Andrew și Tristan Tate…

- DIICOT i-a trimis in judecata pe fratii Andrew si Tristan Tate, alaturi de alte doua persoane, pentru trafic de persoane si alte fapte de criminalitate... The post Fratii Tate, trimisi in judecata pentru trafic de persoane si alte fapte de crima organizata. Procurorii cer confiscarea mai multor terenuri…

- Fratii Andrew si Tristan Tate au fost trimisi in judecata de procurorii DIICOT Oficial Prin rechizitoriul din data de 15.06.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala au dispus trimiterea in judecata in stare de arest…

- DIICOT i-a trimis in judecata pe fratii Andrew si Tristan Tate, alaturi de alte doua persoane, pentru trafic de persoane si alte fapte de criminalitate organizata. Trei din sapte victime s-au constituit parti civile. Procurorii cer confiscarea mai multor terenuri si masini de lux.

- DIICOT a anuntat trimiterea in judecata a 35 de persoane, in dosarul deschis in 2017, care vizeaza CFR Marfa si conducerea acestei institutii de la momentul producerii faptelor. Gruparea a vandut peste 2.400 de vagoane ca fier vechi, desi acestea erau otel si fier vechi special, producand un prejudiciu…

- Andrew și Tristan Tate, aflați in arest preventiv din 30 decembrie 2022, pentru trafic de persoane și viol, vor ramane in arest preventiv pentru inca 30 de zile, dupa ce Tribunalul Bucuresti a admis, miercuri, 22 martie, cererea DIICOT de prelungire a mandatelor de arestare, anunța Agerpres. Aceeasi…