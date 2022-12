Frații miliardari Tate, duși la audieri. Polițistă, bănuită de prostituție pentru cei doi interlopi Potrivit surselor Realitatea PLUS, femeia nu mai este in sistem și acum practica prostituția pentru ei. Cei trei au fost conduși la sediul DIICOT pentru a fi audiați. Este a doua oara anul acesta cand foștii luptatori de kickboxing sunt vizitați de anchetatori. In primavara au fost in centrul unui scandal-monstru fiind acuzați ca sechestreaza in vila doua tinere.Inainte ca anul sa se incheie procurorii DIICOT au revenit la imobilul de lux din Nordul Capitalei și au ridicat probe in dosarul deschis pentru trafic de persoane, viol și constituirea unui grup infracțional organizat.Percheziții s-au… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit surselor Realitatea PLUS, femeia nu mai este in sistem și acum practica prostituția pentru ei. Cei trei au fost conduși la sediul DIICOT pentru a fi audiați. Este a doua oara anul acesta cand foștii luptatori de kickboxing sunt vizitați de anchetatori. In primavara au fost in centrul unui scandal-monstru…

- Potrivit surselor Realitatea PLUS, femeia nu mai este in sistem și acum practica prostituția pentru ei. Cei trei au fost conduși la sediul DIICOT pentru a fi audiați. Este a doua oara anul acesta cand foștii luptatori de kickboxing sunt vizitați de anchetatori. In primavara au fost in centrul unui scandal-monstru…

- Cei doi britanici, Andrew Tate și Tristan Tate, in vila carora procurorii și polițiștrii au gasit in luna aprilie doua tinere, una cu cetațenie americana și o romanca, au fost vizați joi, 29 decembrie, de percheziții DIICOT, au declarat surse judiciare pentru Libertatea. Tristan și Andrew Tate vor fi…

- Oamenii legii au descins cu percheziții in Moldova și Ucraina la cinci figuranți in Cahul și Chișinau, care ar avea legaturi cu grupurile criminale din regiunea transnistreana și 30 percheziții in regiunea Odesa, la noua persoane. Acțiunile, care au avut loc pe 29-30 noiembrie, au avut loc in cadrul…

- Procurorii DIICOT au pus in aplicare 123 de mandate de percheziție domiciliara, fiind vizate domiciliile si imobilele deținute sau folosite de mai multe persoane fizice, precum si sediile și punctele

- PERCHEZIȚII la traficanții de DROGURI: Peste 50 de persoane sunt aduse la audieri. Participa polițiștii BCCO din Alba și alte județe, alaturi de DIICOT Arad Zeci de PERCHEZIȚII au loc marți dimineața la traficanții de DROGURI. Peste 50 de persoane sunt aduse la audieri. La acțiune participa polițiștii…