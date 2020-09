Ziua europeana a limbilor straine – un prilej de constientizare a necesitatii plurilingvismului

Ziua europeana a limbilor, organizata in comun de catre Comisia Europeana si de Consiliul Europei, este sarbatorita in fiecare an, la 26 septembrie.Incepand cu anul 2001, cele 27 de state membre UE au prilejul… [citeste mai departe]