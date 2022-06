Frânturi de amintiri din ce a fost odată RESITA – Locomotivele cetatii de foc, omagiate printr-o expozitie dedicata jubileului „Resita 150”! Deschisa la Muzeul Banatului Montan, aceasta este posibila prin implicarea lui Adrian Dragila de la Centrul Cultural si Muzeistic din Anina, Ionel Bota din Oravita, Bogdan Mihele, Andrei Balbarau si Ionel Sidea din Resita, dar si a Muzeului National al Banatului si TMK Artrom Resita. Prezent la deschidere, expertul feroviar Radu Bellu vorbeste despre Resita ca mare combinat al tarii pentru ca Romania nu a avut alta fabrica de locomotive comparabila cu cea de aici. „Dupa ce au luat fiinta uzinele… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

