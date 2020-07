Franța.Catedrala din Nantes a luat foc Un incendiu a izbucnit sambata dimineața in interiorul catedralei din Nantes, in vestul Franței. Anunțul a fost dat de pompieri,spune Hotnews, citand AFP. „Incendiul nu a fost controlat, este in curs de dezvoltare. Este un incendiu important. Focul nu este controlat, este in desfasurare”, au spus autoritatile, care au precizat ca 60 de pompieri au fost trimisi la fata locului. Un numar mare de politisti a fost trimis in zona, iar cartierul a fost inchis. Pompierii au fost alertați la ora 7,44. Și la acest moment 60 de pompieri intervin la fața locului. Catedrala Nantes, sau Catedrala Sf. Petru… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

