Franta este pregatita sa trimita sute de militari in Romania si sa-si asume responsabilitatea de a constitui o forta internationala pentru apararea acestei tari membre a NATO care se invecineaza cu Ucraina, daca Alianta Nord-Atlantica va decide acest lucru, a declarat sambata ministrul francez al Apararii, Florence Parly, intr-un interviu pentru postul de radio France […] The post Franta, pregatita sa trimita sute de militari in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .