Reuniunea care a avut loc joi intre guvern si partenerii sociali nu a permis sa se ajunga la un compromis in ceea ce priveste reforma pensiilor, contestata de peste doua saptamani, si grevele si manifestatiile vor continua, a anuntat liderul sindicatului CGT, aflat in fruntea miscarii de protest, relateaza AFP.



La randul sau, premierul Edouard Philippe a apreciat ca discutiile au permis ''progrese'' si a anuntat ca ii va reuni din nou pe partenerii sociali ''in primele zile ale lunii ianuarie''.



"Nimic concret (...) Premierul nu a inteles…