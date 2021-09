Cand influentul cancelar german Angela Merkel va parasi funcția dupa alegerile federale din 26 septembrie, toate privirile vor fi indreptate spre Franța. Franța vede incheierea epocii Merkel ca o oportunitate de a surclasa Germania din poziția de lider de facto a Uniunii Europene. Președintele francez Emmanuel Macron va incerca sa devina liderul central al Europei […] The post Franța, noua superputere a Europei? first appeared on Ziarul National .