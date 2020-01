Presedintele francez Emmanuel Macron, care si-a prezentat marti seara discursul de Anul Nou, a ramas pe o linie ferma referitor la reforma pensiilor, pe care a spus ca o va duce "pana la capat", potrivit publicatiei Les Echos. El nu a rostit niciun cuvant despre greve si manifestatii, ci si-a reafirmat vointa de a iesi rapid din situatia de blocaj pe care o cunoaste Franta de aproape patru saptamani. In timp ce miscarea de contestare impotriva reformei pensiilor a intrat in aceasta miercuri in cea de-a 28-a zi, Emmanuel Macron doreste ca aplicarea reformei sa cunoasca o accelerare. Cu ocazia discursului…