- Trei persoane au fost ranite, dintre care una in stare grava, dupa ce doua cladiri din centrul orasului Bordeaux (sud-vestul Frantei) s-au prabusit duminica seara din cauze inca necunoscute, au anuntat pompierii si primaria orasului, informeaza France Presse, citat de agerpres.

- Pompierii au fost chemati in jurul orei 00:30 pentru prabusirea acestor doua imobile de trei etaje situate in zona Porte de Bourgogne, in centrul vechi al orasului. In momentul dezastrului, una din cladiri era goala, acolo efectuandu-se lucrari de renovare, iar in cealalta locuiau noua persoane, potrivit…

- Dupa un prim text semnat in principal de militari francezi in rezerva, acum amenintati pentru aceasta cu sanctiuni, un nou articol al militarilor care denunta ''disolutia'' Frantei este in pregatire, a declarat vineri agentiei France Presse publicatia Valeurs Actuelles. ''Este un articol nou,…

- Centrul medical universitar (CHU) din Reims a anunțat ca 140 de pacienti care au mers marți sa se imunizeze impotriva COVID-19 intr-un centru de vaccinare din nord-estul Frantei au primit din greseala o injectie cu ser fiziologic in locul unei doze de Pfizer/ BioNTech, insa incidentul nu le va afecta…

- Viticultorii din mai multe zone ale Franței au încercat, pentru a doua noapte la rând, sa salveze cât mai mult din viitoarea producție, dupa ce un val de frig cu totul neobișnuit a dus temperaturile și la -6 grade, iar în unele zone a nins. Între rândurile de vița…