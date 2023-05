Frank-Walter Steinmeier, președintele Germaniei, vizită oficială la Timișoara Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a fost in Timișoara ieri, in ultima zi a vizitei sale de stat in Romania. El a declarat ca Bucureștiul și Berlinul trebuie sa iși intareasca și mai mult colaborarea, la nivel politic, cultural, economic și militar, in actualul context de securitate marcat de razboiul din Ucraina, scrie Rador. El a apreciat, totodata, eforturile Romaniei in consolidarea Flancului Estic al NATO pentru intarirea securitații in Europa. De asemenea, Frank-Walter Steinmeier și-a exprimat convingerea ca intrarea Romaniei in Schengen va fi dusa la indeplinire in cel mai… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

