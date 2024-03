Stiri pe aceeasi tema

- "Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a fost ieri, la Odesa, martorul unui eveniment care ne-a adus aminte tuturor de fragilitatea pacii in aceste vremuri. Ma bucura sa știu ca atat el, cat și delegația sa au scapat nevatamați din atacul cu drone din timpul vizitei lor din Ucraina.Intalnirea de astazi…

- Premierul francez, Gabriel Attal, a aratat, miercuri, la Haga, sprijinul Parisului pentru candidatura omologului sau olandez, Mark Rutte, la conducerea NATO, sustinuta deja de mai multe state membre. „Evident, sprijinim candidatura lui Mark Rutte pentru NATO, avand in vedere experienta sa, capacitatea…

- Deputatul european Siegfried Mureșan anunța ca Grupul PPE și delegația PNL din Parlamentul European au reușit, in negocierile privind Legea restaurarii naturii din ultimele luni, sa elimine majoritatea prevederilor care ar fi afectat agricultorii din Romania și din Europa, loviți deja puternic de consecințele…

- Președintele Iohannis a declarat, la intalnirea Consiliului European de la Bruxelles, ca cerințele fermierilor din Romania și Europa au fost discutate și ca deja au fost gasite soluții ușor de implementat. Citește și: Fermierii au aprins focul in fața Parlamentului European! Tensiuni la cote maxime…

- Aderarea Romaniei la spatiul Schengen aerian si maritim este „un pas inainte pentru Romania”, „un pas spre normalitate pentru Europa”, afirma Consiliul IMM-urilor. „CNIPMMR saluta decizia Consiliului European prin care este de acord sa ridice controalele la frontierele interne, aeriene și maritime,…

- Senatoarea Diana Șoșoaca avertizeaza ca razboiul Rusia - Ucraina se poate incheia mai repede din cauza presiunilor de la nivelul Uniunii Europene. Șoșoaca spune ca in marile state UE, care deja sunt grav afectate de lipsa gazului rusesc, populația risca sa iasa in strada și sa provoace revolte uriașe,…

- Mihailo Podoliak, consilierul principal al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat, la Interviurile Digi24.ro, ca Rusia finanțeaza organizații extremiste in Romania și, in general, in Europa de Vest, fie ca e vorba de partide de dreapta ori de stanga și „fie ca vorbim de organizații civice…

- Guvernul austriac a formulat trei condiții pentru a accepta o prima etapa care presupune accesul Schengen, doar prin ridicarea granițelor aeriene, pentru Romania și Bulgaria. Intr-un raspuns oficial oferit in excluvitate colegului nostru, Lucian Balanuța, purtatorul de cuvant al Ministerului austriac…