- Poliția de Frontiera informeaza ca astazi, in zona frontierei moldo-ucrainene, in apropierea localitații Etulia, raionul Vulcanești, au fost depistate fragmente de drona de tip „Shahed". Operativ, informațiile au fost comunicate autoritaților de competența, iar in regiunea caderii ramașițelor de drona…

