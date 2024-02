Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ranite si trei sunt considerate disparute dupa ce o masina ar fi explodat intr-un garaj subteran, in cartierul rezidential Schammenkamp, in sudul Rotterdamului. Explozia a provocat un incendiu puternic in imobilul in care era situat garajul si la cele invecinate, informeaza News.ro.…

- Inspectorii de mediu din Caușeni au fost alertați recent de catre Poliția de Frontiera cu privire la o activitate ilegala desfașurata in fișia forestiera de protecție a cimpurilor din localitatea Ucrainca. Inspectorii au intervenit rapid și au documentat taierea ilicita a trei arbori, noteaza Noi.md.…

- Marius Budai și un alt europarlamentar au ajuns intr-o situație fara precedent. Cei doi au fost surprinși intr-o mașina furata. Fostul ministru al Muncii, Marius Budai, impreuna cu un alt europarlamentar, Dan Constantin Șlingu, au fost prinși la intrarea in țara, dinspre Republica Moldova, intr-o mașina…

- Liderul PSRM, Igor Dodon, a venit cu un comentariu pe marginea zvonurilor ca fostul șef IGPF, Rosian Vasiloi dupa ce și-a dat demisia, ar urma sa ocupe fotoliul de adjunct al Anei Revenco la Centrul pentru Comunicare Strategica și Combatere a Dezinformarii. „Ei pe ai lor, dupa ce fac cate o greșeala,…

- Șeful Poliției de Frontiera, Victor Ivașcu, va fi inlocuit din funcție dupa ce primarul de Baia Mare, Catalin Cherecheș, a trecut ilegal frontiera, au declarat surse guvernamentale pentru Libertatea, sambata seara, 25 noiembrie.Catalin Cherecheș, condamnat definitiv vineri, 24 noiembrie, la cinci ani…

- Un ucrainean de 64 de ani a fost reținut, dupa ce polițiștii de frontiera de la PTF Siret impreuna cu lucratorii vamali au descoperit, sambata, in TIR-ul cu care acesta a intrat in Romania 147.500 pachete de țigari de fara timbru, in valoare de aproximativ 295.000 de euro, informeaza Poliția de Frontiera.Potrivit…

- Unul dintre cei mai eficienți polițiști de frontiera in combaterea contrabandei cu țigari la granița de la Prut este cainele polițist „Nero”, de la Poliția de Frontiera din Moldova, care e specializat in descoperirea țigarilor sau produselor din tutun ascunse in spații inchise ale autovehiculelor. In…

- Aproximativ 4.000 pachete de tigari de contrabanda, descoperite ascunse intr o autoutilitara la P.T.F. Nadlac IIPolitistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au descoperit, ascunse intr o autoutilitara condusa de un cetatean roman, aproximativ 4.000 pachete tigari fara…