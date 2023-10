Stiri pe aceeasi tema

- Un marinar al US Navy, arestat in august pentru spionaj in folosul Chinei, a pledat vinovat marti ca a vandut informatii sensibile unui agent al serviciilor chineze de spionaj, a anuntat Departamentul american de Justitie (DoJ). Alți doi marinari au fost arestați sub acuzația de spionaj.

- China si Arabia Saudita au inceput luni un exercitiu naval comun, a relatat marti cotidianul chinez Global Times, citand fortele navale chineze, transmite Reuters.Exercitiul s-a deschis printr-o ceremonie la o baza din Zhanjiang, in provincia chineza sudica Guangdong, cu participarea a sute de militari…

- „Daca Putin ar caștiga acest razboi, ce semn ar fi acesta pentru alți dictatori din lume, precum Xi, președintele chinez?”, a intrebat șefa diplomației germane, intr-un interviu acordat Fox, scrie site-ul Politico.China a criticat-o luni pe ministra germana de externe Annalena Baerbock dupa ce aceasta…

- Presedintele american Joe Biden a dezvaluit ca a discutat la summitul G20 de la New Delhi cu reprezentantul presedintelui Chinei, premierul Li Qiang, acestea fiind discutiile la cel mai inalt nivel ale Washingtonului cu lideri chinezi avute in ultimele luni, relateaza Reuters si AFP.Citește și: China…

- Nvidia a declarat intr-o declaratie depusa la autoritatile de reglementare, saptamana aceasta, ca restrictiile, care ii afecteaza cipurile A100 si H100 concepute pentru a accelera sarcinile de invatare automata, nu vor avea ”un impact material imediat” asupra rezultatelor sale. Rivalul AMD a primit,…

- Fostul premier japonez Taro Aso a facut apel la comunitatea internaționala „sa se trezeasca” in fata amenintarilor in crestere in stramtoarea Taiwan, care separa insula cu același nume de China.

- Taifunul Doksuri a ajuns vineri in sudul Chinei, dupa ce a trecut pe langa Taiwan și Filipine, unde a ucis zeci de persoane. Este al doilea cel mai puternic taifun care aterizeaza in Fujian, dupa taifunul ucigaș Meranti din 2016. Paza de coasta din Filipine se lupta contra cronometru pentru a salva…

- Vineri, 28 iulie, taifunul Doksuri a ajuns in provincia Fujian din sud-estul Chinei, declanșand ploi torențiale și rafale violente de vant care au distrus liniile electrice, provocand incendii, au dezradacinat copaci și au forțat inchiderea școlilor, fabricilor și centrelor comerciale, anunța Reuters…