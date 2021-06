FOTO&VIDEO. S-a deschis Brașov Underground Museum, în catacombele de După Ziduri Asociația Amural, in parteneriat cu Primaria Brașov și cu co-finanțarea Administrației Fondului Cultural Național, a deschis joi, „Brașov Underground Museum (BUM)“, primul muzeu de arta new media din Romania, amenajat in galeriile din zona Dupa Ziduri. Galeriile au fost sapate cu rolul de adapost antiaerian și depozit de bombe in Al Doilea Razboi Mondial, iar acronimul acestui muzeu, BUM, face trimitere la trecutul acestui loc. Brașov Underground Museum este un proiect de conversie prin cultura și regenerare urbana realizat cu scopul de a recupera un spațiu abandonat de peste 70 de ani și a-l… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

