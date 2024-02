Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza actualizata a Bancii Nationale a Romaniei reconfirma perspectiva cresterii ratei anuale a inflatiei in debutul anului curent, sub impactul majorarii si introducerii unor taxe si impozite indirecte… The post ȘEDINȚA LA BNR Cand iși va relua inflația scaderea in Romania? first appeared on Informatia…

- Micii artiști de la Școala Gimnaziala Nr 1 Carei au adus un omagiu marelui artist Constantin Brancuși cu ajutorul unei expoziții frumoase. ,,In lucrarile realizate de copii, vom observa anumite lucrari ale artistului roman, cu o creativitate deosebita. Imaginația copiilor in realizarea acestor lucrari,…

- “ABBA Week”, un omagiu muzical și editorial adus unuia dintre cele mai faimoase și de succes proiecte muzicale ale tuturor timpurilor, are loc pentru prima oara anul acesta in Romania, intre 12 și 16 februarie, la inițiativa Musicals.ro. Scopul “ABBA Week” este de a readuce in atenția publica imensa…

- De ziua ei a spus pas vacanțelor și a petrecut alaturi de fani, dar și de cei mai buni prieteni. Delia, artista numarul 1 in Romania, a facut declarații exclusive pentru Antena Stars și a vorbit despre cea mai mare dorința pe care o are. Iata ce a spus jurata de la iUmor!

- Delia Matache și-a sarbatorit ziua de naștere in mijlocul fanilor. Artista a dat vacanțele departe de Romania pentru un concert, „tradiție” pe care o respecta de cațiva ani și spune ca in tot acest fel va petrece și in anii urmatori.

- Cel mai mic bebelus din Romania a fost externat din spital. Fetita nascuta prematur la Spitalul Judetean din Constanta, avea doar 390 de grame cand a venit pe lume si a stat internata mai bine de trei luni pana cand medicii au decis ca poate pleca acasa cu parintii, scrie observatornews.ro .

- Tiparul este o armata de douazeci și șase de soldați de plumb cu care se poate cuceri intreaga lume”, a spus Johannes Gutemberg, cel care a inventat in anul 1450 tiparul cu litere mobile, revoluționand cultura universala și facilitand raspandirea ei in lume. In fiecare an, pe 13 decembrie, in Romania…

- Ana Bogdan (67 WTA), a doua cel mai bine clasata jucatoare din Romania, a implinit sambata 31 de ani. Sportiva romana și-a petrecut ziua alaturi de iubitul ei la munte. A postat mai multe imagini intr-o ținuta casual și cu un pahar de șampanie in mana, transmițand mesajul: „Noroc pentru toate momentele…