Stiri pe aceeasi tema

- O grupare internationala de trafic de heroina dinspre Orientul Mijlociu spre Europa a fost destructurata pe teritoriul Romaniei, in urma unei acțiuni a procurorilor și polițiștilor romani, in colaborare cu serviciile speciale ucrainene. Gruparea, formata din cetațeni romani si straini coordonati de…

- Agricultorii ameninta ca vor bloca vamile si Portul Constanta in cazul in care Comisia Europeana nu prelungeste interdictiile in privinta comertului de cereale din Ucraina pana la finalul acestui an. Alianta pentru Agricultura si Cooperare, formata din principalele organizatii ale agricultorilor din…

- Zeci de perchezitii au loc marti dimineata in judetul Bistrita-Nasaud, la un grup ai carui membri au sustras sau procurat ilegal arme de foc din Spania sau din alte tari UE, le-au introdus in Romania si le-au plasat in circuitul ilegal, inclusiv pentru braconaj cinegetic. De asemenea, vindeau si droguri in…

- Dupa ce ani la rand a fost la periferia lumii occidentale, Europa de Est a devenit centrul unei confruntari care depașește conflictul militar din Ucraina, este concluzia unei analize a fostului șef al SRI, Eduard Hellvig, analiza publicata pe blogul sau. Hellvig subliniaza, pe langa rezistența de laudat…